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В заброшенном сарае нашли редкий праворульный Lamborghini Espada

От: Алиса Шашкова
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В одном из сельских поселений Великобритании был найден редкий экземпляр купе Lamborghini Espada. Праворульный автомобиль простоял в заброшенном сарае как минимум тридцать лет. Машину обнаружил блогер Джонни Смит.

По словам мужчины, выложившего видеоролик о своей находке на YouTube-канале «The Late Brake Show», машина с начала 1990-х простаивала в гараже бывшего хозяина поместья, который за небольшую плату от ее владельца согласился хранить ее несколько месяцев. Впрочем, тот за своим авто с тех пор так и не вернулся. 

Автомобиль был заблокирован по сторонам двумя другими машинами Vauxhall – Cavalier и Calibra, а сверху аккуратно прикрыт листами фанеры. 

По мнению британского блогера, как раз отсутствие солнечного света позволило сохранить машину в неплохом состоянии. Кузов автомобиля избежал появления больших участков коррозии, а салон, выполненный в синей коже, не выцвел. На одометре машины красуется цифра 4500 миль (7 тысяч 242 километра). Реален ли этот пробег, остается только догадываться.

Напомним, Lamborghini Espada выпускался с 1968 по 1978 годы. Суммарно за этот период с конвейера сошло более 1 тысячи 200 таких машин, среди которых праворульных вариантов были единицы. Четырехместное купе комплектовалось двигателем V12.

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