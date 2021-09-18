Chevrolet привезет в Россию новую загадочную модель

Компания Chevrolet может начать продажи в России новой модели. О какой именно идет речь, пока не уточняется. Но ей может оказаться как новый кроссовер Tracker, так и большой седан Malibu или же Lacetti.

О том, что «Шевроле» готовит для российского рынка новый автомобиль, рассказал на открытии очередного автосалона компании в РФ директор официального дистрибьютора марки «Келес Рус» Вадим Артамонов.

По словам топ-менеджера, компания рассчитывает, что до конца года доведет количество дилерских центро в России до 65, а также расширит модельный ряд в массовом сегменте.

Какая именно модель может появиться в продаже на нашем рынке, остается только догадываться. Не исключено, что ей станет новый компакт-кроссовер, который недавно вышел в продажу в Казахстане. Там за него просят от 7 миллионов 790 тысяч тенге или 1 миллион 300 тысяч рублей по текущему курсу.

Впрочем, нельзя исключать и вариант с возвращением в Россию модели Lacetti, а также отбрасывать в сторону возможное появление на нашем рынке более крупного седана Malibu.