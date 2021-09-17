В Казани сфотографировали первый в России суперкар Chevrolet Corvette C8

Фото: WRX/Avto-Nomer

Восьмое поколение американского суперкара Chevrolet Corvette вышло в продажу в феврале прошлого года, но на российском рынке модель официально не продается, чего не скажешь о ее предшественнике, который ранее был доступен в нашей стране. Впрочем, «восьмые» Corvette уже ездят по России. Одну из таких машин засняли в Казани.

Как сообщает издание «Avto-Nomer», опубликовавшее снимки машины, в РФ в частном порядке было ввезено как минимум два новых «Корвета». Один из них сейчас находится в столице Татарстана.

Фото: WRX/Avto-Nomer

Напомним, Chevrolet Corvette C8 отличается от предыдущих поколений «Корветов» пересмотренной технической парадигмой. Впервые в истории этой модели спорткар получил не классическую, а среднемоторную компоновку силовой установки, которую разместили за сиденьями.

Автомобиль комплектуется 6,2-литровым бензиновым V8, выдающим 500 лошадиных сил. Связку ему составляет 8-диапазонный «робот».

Цены на Corvette C8 в США начинаются с отметки в 61 тысячу долларов или 4 миллиона 400 тысяч рублей по текущему курсу.