Renault обновила грузовые версии малотоннажника Trafic

Микроавтобусы Renault Trafic пережили рестайлинг в прошлом году, а теперь пришло время обновления их грузовых версий.

Реформенные малотоннажники, как и в случае с их пассажирскими модификациями, поучили более плоский капот, другие бамперы и объемную радиальную решетку. Кроме того, во всех комплектациях машинам досталась полностью светодиодная оптика.

В кабине установили новую переднюю панель с 8-дюймовым сенсорным экраном системы Easy Link, а также другой приборный щиток с простыми циферблатами и центральным дисплеем диагональю 4,2 дюйма. Для пассажиров был организован дополнительный отсек, который увеличил объем различных емкостей под мелочевку до 88 литров.

Двигатели также пережили обновление. Для грузовых «Трафик» стали доступны моторы мощностью от 110 до 170 лошадиных сил. В качестве трансмиссий предложили 6-ступенчатую МКПП или роботизированную трансмиссию с двумя сцеплениями.

А еще арсенал малотоннажников «Рено» пополнился разнообразными водительскими ассистентами, в число которых вошли: система аварийного торможения, адаптивный «круиз», система автоматической деактивации дальнего света, система контроля за пересечением линии разметки, а также мониторинга «слепых» зон.

В продажу в Европе обновленные грузовые Renault Trafic поступят в 2022 году. Прием заявок на автомобили откроется в конце октября.