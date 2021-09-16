В Японии слегка обновили внедорожник Suzuki Jimny

Компания Suzuki вывела на внутренний рынок Японии слегка обновленную версию субкомпактного внедорожника Jimny. Единственные изменения, которые пережила модель, кроются в ее комплектациях.

Отныне все внедорожники оборудованы датчиком света, который автоматически активирует фары при наступлении темноты и выключает в условиях дня.

Кроме того, японские Jimny с «автоматом» обзавелись системой Start-Stop, которая глушит двигатель во время коротких остановок, а затем, после снятия ноги с педали тормоза, автоматически его запускает.

Благодаря дооснащению Jimny такой системой средний расход топлива внедорожника снизился c 7,6 до 7 литров на 100 километров.

В продажу в Японии реформенный Suzuki Jimny поступит уже на следующей неделе, 20 октября. Цены на него будут начинаться с отметки в 1 миллион 485 тысяч иен или 980 тысяч рублей.

В России, напомним, за актуальное поколение «Сузуки Джимни» просят от 1 миллиона 799 тысяч рублей.