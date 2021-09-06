Серийный кроссовер Renault Megane E-Tech: электромотор и обновленный логотип

Спустя 26 лет с момента дебюта первого поколения Renault решила полностью сменить амплуа модели Megane. Автомобиль получил название Megane E-Tech Electric, сменил форм фактор, а также стал полностью электрическим.

Длина кроссовера составляет 4210 мм, ширина – 1770 мм, высота – 1500 мм, а размер колесной базы равен 2700 мм. Уже в «базе» «паркетнику» положены светодиодные фары и выдвижные дверные ручки, а также колесные диски диаметром от 18 до 20 дюймов.

Megane E-Tech Electric стал первой моделью в линейке Renault, который примерил обновленный логотип компании и первым автомобилем, созданным на модульной платформе CMF-EV, разработку которой курировал Nissan. Шасси имеет адаптированную под электрокары компоновку. Вся электрическая техника расположена спереди, а сзади устанавливается «многорычажка». Привод нового «Мегана» – только передний, но «тележка» позволяет другим моделям иметь и полный привод.

В салоне Megane E-Tech Electric получил 12,3-дюймовый приборный экран и вертикальный мультимедийный планшет, который может быть диагональю как 9, так и 12 дюймов.

Кроссоверу досталось две модификации: начальная идет с двигателем на 130 лошадиных сил и 250 Нм. Емкости тяговой батареи 40 кВт/ч должно хватать на преодоление 300 километров по циклу WLTP. Более дорогое исполнение получило электромотор на 218 «сил» и 300 Нм, а также аккумулятор емкостью 60 кВт/ч (запас хода 470 км).

Производство автомобиля наладят на заводе во французском Дуэ. Прием предварительных заказов на новинку должны открыть в начале 2022 года. Тогда же объявят ее цены.