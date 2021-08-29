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Renault Duster провалил краш-тест, получив 0 звезд за безопасность

От: Алексей Шмидт
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Независимая ассоциация Latin NCAP, специализирующаяся на проверке автомобилей на безопасность в Латинской Америке, испытала компакт-кроссовер Renault Duster в трех дисциплинах. По итогам тестов автомобиль, пользующийся во многих странах (в том числе и России) большой популярностью, продемонстрировал провальный результат, заработав 0 звезд из 5 возможных.

В оценке организации Latin NCAP учитывается результат трех видов испытаний пассивной безопасности: фронтальный удар на скорости в 64 километра в час с 40-процентным перекрытием, боковое столкновение со столбом на скорости в 29 км/ч, а также боковой удар тележкой, имитирующей ДТП с другой легковой машиной (скорость 50 километров в час, ширина деформируемого модуля составляет 1500 мм).

В итоге за защиту взрослых пассажиров кроссовер Duster удостоился оценки всего 29,47%. Показатель защиты пассажиров и детей оказалась еще ниже – 22,93%. За средства обеспечения безопасности – 34,88%, а за защиту пешеходов его оценка составила 50,79% из 100 возможных. Впрочем, даже эти не самые выдающиеся результаты неспособны присвоить автомобилю 0 звезд. Поэтому проблема заключалась в другом.

Во-первых, после фронтального краш-теста специалисты Latin NCAP обнаружили признаки утечки топлива, что является крайне опасным фактором. Во-вторых, при боковом столкновении машина перевернулась, а одна из дверей от удара открылась. 

Ассоциация уже обратилась в Renault с требованием отозвать все Renault Duster второго поколения, продающиеся в Бразилии (испытывались как раз такие кроссоверы).

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