Suzuki показала новый Wagon R Smile со сдвижными дверьми

Японский автопроизводитель Suzuki анонсировал новую модель, которая получит название Wagon R Smile. В основу автомобиля ляжет платформа шестого поколения сити-кара Wagon R. Продажи новинки должны начаться на японском рынке в ближайшее время.

Главными отличиями новой версии Smile от простого Wagon R станет внешность и улучшенная функциональность. Дизайн новинки частично перекликается с популярным Hustler, но выделяется на его фоне более высоким и просторным кузовом.

Длина автомобиля составляет 3395 мм (+65 мм к Wagon R), ширина – 1475 мм, высота – 1695 мм (+45 мм к Wagon R). Как и в случае Suzuki Spacia машина оборудована сдвижными задними дверьми, образующими проем шириной в 0,6 метра для удобного доступа в салон.

Все вариации Wagon R Smile оснащаются 0,66-литровым бензиновым двигателем мощностью 49 лошадиных сил и 58 Нм крутящего момента. В качестве опции для этой модели будет предложен также компактный электромотор, добавляющий 2,6 «силы» и 40 Нм к производительности моторчика. Трансмиссия – только вариатор, но привод может быть как передним, так и полным. Заявленный расход топлива модели составляет от 3,9 до 4,4 литров на 100 километров пути в зависимости от выбранной конфигурации.

Арсенал новинки будет включать в себя: мультимедийную систему с 9-дюймовым дисплеем, камеры кругового обзора, проекционный экран, адаптивный «круиз», а также светодиодную светотехнику.

Цены на Suzuki Wagon R Smile уже известны. За автомобиль будут просить от 1 миллиона 296 тысяч 900 до 1 миллиона 716 тысяч иен или 875 и 1 миллион 157 тысяч рублей по текущему курсу. Продавать автомобиль за пределами Японии в Suzuki не планируют.