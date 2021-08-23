Новый кроссовер Chevrolet Trailblazer для России: известна цена

Компания Chevrolet анонсировала старт продаж на российском рынке нового кроссовера Trailblazer. Автомобиль станет доступен для покупателей в России 15 сентября. Полный прайс-лист на новинку еще не объявлен, но известна стартовая цена, которая с учетом программы «Трейд-ин» составит 1 миллион 999 тысяч рублей.

С новым поколением автомобиль лишился статуса сурового рамного вездехода. Кроссовер получил несущий кузов и легковую платформу, колесная база которой составляет 2640 мм. Таким образом, его главными конкурентами на российском рынке будут «паркетники» Skoda Karoq и Volkswagen Taos, а также Nissan Qashqai.

Первым рынком для нового Trailblazer стал Китай, где было организовано его производство. Впрочем, с 2020 года выпускать кроссоверы начали и в Южной Корее, а вскоре такие автомобили доберутся и до России.

«Трейлблейзер» предложат россиянам с 1,3-литровой «турботройкой» мощностью 150 лошадиных сил и 236 Нм. В переднеприводной версии связку двигателю составит клиноременный вариатор, а в полноприводной – 9-диапазонный «автомат».

С выходом в продажу нового кроссовера линейка SUV-моделей американского бренда в России расширится до трех моделей: помимо Trailblazer компания продает внедорожники Tahoe и Traverse.