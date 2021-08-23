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Улучшенный Гелендваген 2022 года покажут раньше запланированного

От: Алексей Шмидт
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Mercedes-Benz планировала показать хардкорную версию внедорожника G-Class 2022 года в конце 2021 года, но, похоже, дебют автомобиля состоится немного раньше. Премьера автомобиля должна состояться на встрече ОПЕК, даты которой еще не согласованы, но известно, что мероприятие состоится совсем скоро. 

Пока же внедорожник, продавать который будут под названием G-Class 4×4 Squared, продолжает колесить по дорогам Германии в рамках обкатки. 

Машина интересна тем, что предлагает расширенные возможности обычного «Гелендвагена». Автомобиль получит ряд функций, которые сделают его самым мощным и продвинутым с точки зрения геометрической проходимости внедорожником в мире. Список доработок будет включать в себя так называемые портальные оси, которые позволят увеличить клиренс машины до невероятных показателей. Дорожный просвет предыдущего G-Class 4×4 Squared был равен 17 дюймов (+10 дюймов к обычному G-Class). Каким окажется этот показатель у нового «Гелендвагена», пока неизвестно. 

Попавший в кадр фотошпионов прототип внедорожника имел ряд визуальных отличий от своего простого собрата. Так, например, автомобилю достались более крупные и агрессивные расширители крыльев, прикрывающие увеличенные в размерах колеса. Также у такого «Гелика» виднелся загадочный декоративный элемент на крыше, который, скорее всего, может оказаться чем-то вроде светодиодной подсветки. 

Технические характеристики модели пока держатся в секрете. Впрочем, немецкие СМИ уверены, что под капот внедорожника установят 4-литровый твин-турбированный V8 от AMG. В обычном виде мощность этого агрегата составляет 416 л.с., а в форсированном производительность увеличивается до 585 «сил».

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