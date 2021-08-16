В России стартовал прием заказов на обновленный Lexus GX 460 

Компания Lexus начала прием заказов в России на специальную серию внедорожника GX 460, отличающегося от предшественника обновленным обновленным интерьером и мультимедийной системой. Цены на автомобиль начинаются от 5 миллионов 895 тысяч рублей.

Новая версия японского премиального внедорожника получила «мультимедийку» следующего поколения, поддерживающую интерфейсы Apple CarPlay и Android Auto, а также многофункциональный 10,3-дюймовый дисплей.

Помимо самой системы изменился и формат взаимодействия с ней. Так, например, в новом GX 460 владельцы этой модели помимо возможности управлять самим экраном смогут использовать сенсорную панель Remote Touch, а недавнее появление приложений «Яндекс.Карты» и «Яндекс.Навигатор» в сервисах Apple CarPlay и Android Auto упростит навигацию по России.

Другие изменения в интерьере GX 460 свелись к появлению модернизированного блока управления климат-контролем и отделки салона, выполненной с применением полуанилиновой кожи, а также декоративных вставок из черного дерева с лазерной гравировкой. Опционально для обновленного внедорожника доступны: мультируль с обогревом и специальное оформление интерьера с использованием вставок из дерева и кожи, подобранных вручную.

Автомобиль оборудован системой полного привода с 2-ступенчатой «раздаткой» и понижающей передачей, а также системой поддержания постоянной скорости на бездорожье Crawl Control и системой Multi Terrain Select (селектор внедорожных режимов). За безопасность в спецверсии GX 460 отвечает комплекс систем LexusSafetySystem+.