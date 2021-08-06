Mazda выпустит новое спортивное купе в стиле RX-9

С выводом из модельного ряда Mazda спорткара RX-8 в 2012 году линейка бренда включает в себя только родстер MX-5/Miata, который не может похвастать производительными двигателями. Но похоже японский автопроизводитель задумал вернуться в сегмент полноценных спортивных автомобилей. Более того, он приступил к разработке такой модели.

Японские блогеры с портала «hatenablog» обнаружили 14 патентных заявок, зарегистрированных компанией в этом году. В одной из них схематично нарисован 2-дверный автомобиль с алюминиевой пространственной рамой.

Как видно по чертежу, ряд элементов показанного на изображении спорткара будет заимствовано у концепт-кара Mazda RX-Vision образца 2015 года. У автомобилей схоже выглядит корма с аналогичным дверным проемом, задним крылом и вырезами под фонари.

О технической стороне такой модели пока остается только догадываться. Роторного двигателя у нее, скорее всего, не будет, поэтому под капотом стоит ждать либо гибридной силовой установки на базе новой рядной «шестерки», либо полностью электрического силового агрегата с околонулевым уровнем выбросов углекислого газа в атмосферу.