Роналду похвастался подаренным женой Mercedes G-Class Brabus

Как известно, нападающий туринского Ювентуса и сборной Португалии Криштиану Роналду имеет внушительный автопарк, в который входят такие редкие автомобили, как McLaren Senna, Bugatti La Voiture Noire, Bugatti Chiron, Lamborghini Aventador, Koenigsegg CCX 11 и Rolls-Royce Phantom и другие.

Недавно этот список пополнился внедорожником, который неоднократному обладателю «Золотого мяча» подарила на 35-летие супруга Джорджина Родригес. Фотографию машины Роналду разместил в своем «Инстаграм».

На снимке футболист красуется в белоснежном костюме на фоне черного кастомного Mercedes-Benz G-Class Brabus.

«Хорошей недели», – гласит подпись к посту, собравшему в инстаграме Роналду более 13 миллионов лайков.

Примечательно, но «Гелендваген», выполненный по индивидуальному заказу, португальская суперзвезда получила еще в 2020 году, однако показать его решил только сейчас.

На момент его выпуска в 2019 году было изготовлено всего 10 машин с таким же двигателем V12 мощностью 900 л.с., способным разгонять внедорожник с места до первой «сотни» за 3,8-секунды.