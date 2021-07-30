МАЗ выпустит конкурента электрической «ГАЗели»

Минский автомобильный завод планирует начать производство нового легкого коммерческого автомобиля, который будет укомплектован электрической силовой установкой.

Как сообщает белорусское издание «ABW», ссылающееся на собственные источники, новая модель «МАЗ» будет спроектирована собственной конструкторской службой предприятия. Для разработки автомобиля планируется закупка двух китайских фургонов JAC Sunray Cargo EV, которые послужат для инженеров Минского автозавода в качестве примера для изучения такой техники.

При этом стоит отметить, что с 2019 году «МАЗ» уже выпускает дизельный JAC Sunray под брендом МАЗ-365, который считается прямым конкурентом российской «ГАЗели Некст». Автомобиль обладает той же, что и у «ГАЗели» полукапотной компоновкой и задним приводом, а его двигатель близок по характеристикам с мотором Cummins ISF нижегородской «полуторки». Его рабочий объем равен 2,8-литрам, а мощность – 149,5 лошадиным силам. Грузоподъемность Sunray, несмотря на безрамную конструкцию, также на уровне «ГАЗели» – порядка 1,5 тонны.

Каким окажется электрический фургон «МАЗ» пока остается только догадываться. Официальная информация по проекту полностью отсутствует.

Не исключено, что технически автомобиль будет повторять свой прообраз JAC Sunray Cargo EV, который в Китае выпускают еще с 2018 года и комплектуют электрическим двигателем мощностью 120 кВт (163 лошадиные силы) и литий-ионными аккумуляторами емкостью 83 кВт/ч. Запас хода такого фургона равен 220-350 километрам.