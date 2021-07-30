Внедорожник Rezvani Tank Military продают на «Авито» за 54 млн рублей

В Сети появилось объявление о продаже редкого бронированного внедорожника Rezvani Tank. Производством машины занимается американская компания Rezvani Motors из Калифорнии.

Согласно информации, размещенной в описании к объявлению, данный экземпляр Rezvani Tank сошел с конвейера в 2020 году. Несмотря на то, что машину продают на российском сайте «Авито», до нашей страны автомобиль пока не добрался. Речь идет о заказе внедорожника из США. Причем размещено объявление не автосалоном, а частным лицом.

Внедорожник Rezvani Tank вышел в пролажу осенью 2017 года. В основе автомобиля лежит рамное шасси Jeep Wrangler последнего поколения. Несмотря на техническое сходство с «Рэнглером» Tank заметно отличается от него с точки зрения дизайна, выполненного в стиле военных вездеходов.

Приводит в движение бронированный внедорожник линейка двигателей, заимствованная у Wrangler: это 2-литровый бензиновый «наддувный» мотор, 3,6-литровый «атмосферник» V6, а также 3-литровый «турбодизель». Интересно, что в объявлении ни один из этих агрегатов не указан. Для машины заявлен компрессорный 6,2-литровый V8 мощностью 1000 л.с. (Такие двигатели Rezvani ставит по спецзаказу для самых богатых клиентов).

Скриншот с объявления на “Авито”

Из других отличий от обычного Jeep Wrangler можно отметить наличие у Rezvani Tank пуленепробиваемых стекло, бронированного кузова, системы ночного видения с инфракрасными лучами, генератора дымовой завесы, стробоскопа и комплекта противогазов. Привод, естественно, только полный.