Производитель внедорожников Rezvani создал пуленепробиваемый рюкзак за 42 тысячи рублей

Компания Rezvani, известная своими брутальными бронированными внедорожниками, рассказала о новом продукте, который напрямую не связан с автопромом. К его созданию автопроизводителя подтолкнула тревожная история одного из клиентов, но какая конкретно не уточняется.

Рюкзак Rezvani можно заказать в комплект к любому внедорожнику компании по цене в 495 долларов или примерно 42 тысячи рублей.

Бронированный рюкзак Rezvani

В отличие от автомобильных творений этого бренда, он выглядит достаточно тонким и имеет выделенные разъемы под наушники, как в начале 2000-х, а также место для хранения бутылки с водой. Но в рюкзаке есть один секрет.

Расстегнув верхнюю часть рюкзака и натянув два ремня на липучках к плечевым ремням, внутри откроется пуленепробиваемая пластина.

Ремни позволяют закрепить эту броню как спереди, так и сзади. В итоге в стоковом состоянии рюкзак обеспечивает своему владельцу защиту NIJ Level 3A.

Из обычного рюкзака в пуленепробиваемый жилет новинка Rezvani способна превращаться за считанные секунды, тем самым защищая владельца машины этой компании, когда он находится за пределами ее салона.

По словам разработчиков такого гаджета, покупатели смогут выбирать различные уровни защиты в зависимости от того, насколько опасаются за свою жизнь.