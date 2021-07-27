МАЗ хочет отказаться от российских двигателей и трансмиссий

Белорусское предприятие МАЗ может перевести свои автомобили на агрегатную линейку китайского производства. Речь идет о двигателях Waichai и трансмиссиях Fast Gear.

Как сообщает дилерский форум, причины, по которым Минский автозавод решил отказаться от российской «техники» связаны с желанием сделать модели компании МАЗ более конкурентноспособными, а также снизить зависимость завода от поставщиков.

Решение вполне логичное, учитывая, что под Минском успешно функционируют совместные предприятия «МАЗ-Вейчай» и «Фас-МАЗ». Первое выпускает дизельные двигатели мощностью от 190 до 460 лошадиных сил, а второе собирает 6-, 9-и и 12-диапазонные механические коробки передач. Оба предприятия способны производить по 10 тысяч единиц продукции ежегодно, что примерно соответствует объему выпуска МАЗа.

Постепенно на агрегаты собственного производства будут переведены самосвалы, тягачи, бортовые лесовозы и вся спецтехника.

Напомним, ранее грузовики Минского автозавода комплектовались дизельными моторами и трансмиссиями ЯМЗ российского производства.