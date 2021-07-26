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Россия заняла второе место по дешевизне бензина в Европе. Лучшим оказался Казахстан

От: Михаил Романченко
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Россия расположилась на второй позиции по дешевизне бензина марки АИ-95 среди 35 стран Европы, уступив по этому показателю только Казахстану, говорится в исследовании, проведенном экспертами «РИА Рейтинг». 

В нашей стране средняя стоимость литра топлива на сегодняшний день составляет 49,1 рубль, в то время как в Казахстане этот показатель существенно ниже – 34,3 рубля за 1 литр горючего. В соседнем государстве дешевле стоит и дизельное топливо – 33,6 рублей за литр, а в России его средняя цена составляет 50 рублей за литр. Звание страны с самой высокой ценой бензина в Европе завоевали Нидерланды (162,3 рубля). 

Кроме того, в рейтинге европейских стран по доступности бензина Россия заняла 16 место, расположившись между Италией и Казахстаном. Было подсчитано, что россияне на свою среднюю зарплату могут купить 1002,9 литра бензина. Самым высоким этот показатель оказался в Люксембурге (2570,3 литра). Украина заняла в данном ТОП-е последнюю строчку с результатом всего в 379,9 литра.

По данным Росстата, с начала 2021 года стоимость бензина марки АИ-95 в России увеличилась на 4 процента, а цена дизельного топлива выросла на 2,4%. 

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