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Хардкорный Huracan STO не получит версию Spyder

От: Алексей Шмидт
huracan sto og

Компания Lamborghini не выпустит открытую версию хардкорного суперкара Huracan STO. Как выяснили журналисты издания «TheSupercarBlog», руководство итальянского автопроизводителя не видит смысла в такой версии, поскольку она окажется существенно тяжелее обычной модели и будет менее управляемой из-за снижения показателя жесткости кузова. Кроме того, для версии Spyder инженерам «Ламбо» пришлось бы переделывать систему охлаждения автомобиля, ведь крепить верхний воздухозаборник будет попросту некуда, а отсутствие стабилизирующего «плавника» негативным образом сказалось бы на аэродинамике модели.

lamborghini huracan sto

Таким образом, в отличие от предшественника STO (Huracan Performante), у которого имелась версия Spyder, актуальный суперкар будут продавать исключительно в форм-факторе купе. 

Если эта информация подтвердится, то Huracan STO останется самой легкой версией этой модели с 1339 кг.

huracan sto 05

В продажу в России такое исполнение модели Huracan должно поступить этой осенью, но квота на автомобиль до сих пор неизвестна. О цене машины пока также судить сложно, так как в последний раз прайс на эту модель оглашался в ноябре 2020 года. Тогда за автомобиль собирались просить 22 миллиона 550 тысяч рублей. Спустя 8 месяцев эта сумма наверняка существенно изменилась в сторону увеличения. 

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