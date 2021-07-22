Lamborghini Aventador: названы рублевые цены на «прощальную» версию

Российский офис компании Lamborghini назвал рублевые цены на спецверсию суперкара Aventador. За автомобиль с индексом LP-780-4 Ultimate будут просить от 30 миллионов рублей за версию в кузове купе и 33 миллиона рублей за модификацию родстер.

Новое исполнение считается «прощальным» для модели «Авентадор», производство которой завершится в 2021 году. По этому поводу итальянцы выпустят 350 купе и 250 родстеров.

Спецверсия LP-780-4 Ultimate будет отличаться от обычных суперкаров аэродинамическим пакетом, а также более мощным двигателем.

Мощность 6,5-литрового бензинового «атмосферника» в этой спецверсии составит 780 лошадиных сил, что на 10 л.с. больше, чем в исполнении SVJ и на 40 «сил» больше, чем на обычном Aventador.

Кроме того, инженеры «Ламборгини» внесут изменения в настройки 7-диапазонного «робота» этой модели. Связку двигателю и трансмиссии составит полный привод и полноуправляемое шасси.

С места до первой «сотни» купе Aventador LP-780-4 Ultimate будет разгоняться за 2,8-секунды. Родстер-версия окажется на 0,1-секунды медленнее. Максимальная скорость в обоих случаях составит 355 километров в час.