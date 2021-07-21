Автомобиль-мотоколяску СМЗ С-3Д продают по цене новой Creta

На продажу выставили СМЗ С-3Д. За необычную машину 1979 года выпуска, представляющую собой двухместный автомобиль-мотоколяску, просят 1 миллион 150 тысяч рублей. За эти деньги сейчас, для сравнения, можно купить новую Hyundai Creta первого поколения (по цене от 1 миллиона 147 тысяч рублей).

Согласно информации, опубликованной в объявлении, пробег компакт-кара составляет всего 1000 километров. Машина находится в Петербурге.

Мотоколяска укомплектована 0,4-литровым бензиновым двигателем, развивающим всего 12 лошадиных сил. Ассистирует мотору 4-ступенчатая МКПП. Максимальная скорость машины равна 55 километрам в час.

Длина автомобиля составляет чуть меньше 3 метров, а масса равна примерно 500 кг.

Производство СМЗ С-3Д стартовало на Серпуховском автозаводе в 1970 году. Такие машины раньше выдавались бесплатно инвалидам первой группы, ветеранам ВОВ, пенсионерам и инвалидам, получивших травмы на производстве либо во время службы в Вооруженных Силах.

Экземпляр, выставленный на продажу, является учебным автомобилем с соответствующим знаком и наклейками на кузове.