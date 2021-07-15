Подлинность техосмотра в России будет подтверждать селфи на фоне автомобиля

Министерство транспорта Российской Федерации разработало постановление правительства, которое ужесточит правила фиксации во время технического осмотра транспортного средства. Документ, находящийся на стадии общественного обсуждения, опубликован на федеральном портале проектов правовых актов.

Нововведение, в случае принятия, обяжет операторов техосмотра делать снимки автомобиля со всех сторон, а не только спереди и сзади. Отмечается, что на таких фотографиях в случае использования передвижных диагностических линий должен быть виден роликовый стенд для проверки тормозных систем. Использование любых фотоэффектов – запрещено.

Кроме того, новый проект подразумевает необходимость фотографирования рядом с машиной и технического эксперта, который осуществлял его техосмотр. Делать это нужно будет в полный рост, лицом к камере и на фоне транспортного средства, прошедшего ТО.

Целью изменений является предотвращение фальсификации операторами технического осмотра.

Когда постановление правительства будет утверждено, пока неизвестно.