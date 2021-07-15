ДомойАвтоновости сегодняПодлинность техосмотра в России будет подтверждать селфи на фоне автомобиля

Подлинность техосмотра в России будет подтверждать селфи на фоне автомобиля

От: Алексей Шмидт
california car inspection

Министерство транспорта Российской Федерации разработало постановление правительства, которое ужесточит правила фиксации во время технического осмотра транспортного средства. Документ, находящийся на стадии общественного обсуждения, опубликован на федеральном портале проектов правовых актов.

Нововведение, в случае принятия, обяжет операторов техосмотра делать снимки автомобиля со всех сторон, а не только спереди и сзади. Отмечается, что на таких фотографиях в случае использования передвижных диагностических линий должен быть виден роликовый стенд для проверки тормозных систем. Использование любых фотоэффектов – запрещено. 

Кроме того, новый проект подразумевает необходимость фотографирования рядом с машиной и технического эксперта, который осуществлял его техосмотр. Делать это нужно будет в полный рост, лицом к камере и на фоне транспортного средства, прошедшего ТО.

Целью изменений является предотвращение фальсификации операторами технического осмотра. 

Когда постановление правительства будет утверждено, пока неизвестно. 

Предыдущая статьяВ России начались продажи полноприводных Haval Jolion
Следующая статьяНовый Nissan GT-R не станет жертвой электрификации

Читайте также:

Самое интересное:

Cейчас читают:

© Автомобильный сайт Daily-Motor.Ru. Свидетельство о регистрации СМИ № ФС 77-68196. 16+