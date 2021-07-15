Новый автобус ПАЗ сфотографировали во время испытаний

Павловский автобусный завод приступил к испытаниям новой модели. Фотографии нового низкопольного (возможно, полунизкопольного) автобуса ПАЗ, сделанные на дорогах Нижегородской области, опубликовал паблик «Масштабные модели Павлово».

Никакой информацией выложенные в Сеть снимки их авторы не сопроводили, но уже понятно, что новая модель должна пополнить линейку автобусов ПАЗ. При этом сейчас такие машины предприятие не выпускает.

Когда будет запущено массовое производство таких автобусов, пока также ничего неизвестно. Нет информации и об их технических характеристиках.

Как видно на фотографиях, замаскированный прототип нового ПАЗ получит оригинальный дизайн передней части с узкими полосами ДХО и основным блоком фар, расположенным под ними (так называемая двухуровневая оптика). Аналогичное решение сейчас используют многие современные легковые модели.

По итогам 2020 года объем продаж автобусов Павловского завода составил 6 тысяч 348 машин, что позволило ему остаться лидером автобусного рынка России. Самой популярной моделью предприятия стал ПАЗ-3205 с результатом в 3 тысячи 168 проданных автомобилей.