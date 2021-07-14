Kia обновила семейство Ceed. Новый дизайн, старые моторы

Компания Kia обновила третье поколение семейства Ceed. С рестайлингом «кореец» пережил небольшое визуальное преображение, но сохранил прежнюю линейку двигателей.

От своего предшественника новинка отличается новым бампером, а также модернизированной радиаторной решеткой, выполненной в фирменном стиле «улыбка тигра». С базовой комплектации появилась светодиодная оптика, которая сменила «начинку». Задний бампер также был переделан, но сильнее в глаза бросаются «фасеточные» фонари. Завершают изменения новые 17- и 18-дюймовые колесные диски.

В салоне новые «Сид» получили не столь очевидные метаморфозы. Из «обновок» стоит выделить появление лишь 12,3-дюймовой цифровой «приборки» и в «топовых» версиях измененного селектора трансмиссии.

Линейка двигателей осталась без прежней. В Европе Ceed представлен с литровым «турбомотором» на 100 и 120 лошадиных сил, полуторалитровым агрегатом мощность 160 л.с. и 1,6-литровым «турбодизелем» с отдачей в 136 «сил». Кроме того, имеется «подзаряжаемый» гибрид на базе 1,6-литрового «атмосферника» с суммарной отдачей в 141 л.с., а на модели Ceed GT и Proceed GT устанавливают 1,6-литровый «наддувный» двигатель на 204 л.с.

Производством новых «Киа Сид» для Европы будет заниматься завод в Словакии. Сборка автомобилей стартует уже в августе.