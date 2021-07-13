Американские дилеры жалуются на устаревший модельный ряд Mitsubishi

Дилеры компании Mitsubishi в США недовольны тем, что вынуждены продавать устаревший модельный ряд японского автопроизводителя. На сегодняшний день на американском рынке представлены шесть моделей «Митсубиши», большинство из которых созданы на платформе 2010-2014 годов.

Как выяснили журналисты «Automotive News», сейчас Mitsubishi продает в США новый Outlander 2022 модельного года и Eclipse Cross, переживший обновление в этом году. Но кроссовер Outlander Sport, пользующийся в штатах неплохим спросом, до сих пор собирается на платформе образца 2011 года. В основе Mirage также лежит не самая «свежая» архитектура, дебютировавшая в 2014 году.

Как утверждают представители дилеров «Митсу» в США, в ближайшее время обновлять эти модели компания не планирует и просит подождать их смены поколения (как минимум пару-тройку лет).

Ранее в Mitsubishi анонсировали перевод всего своего модельного ряда на платформу Renault-Nissan. Этот процесс может занять несколько лет.

Модельная линейка японского автопроизводителя в России сейчас включает в себя пять автомобилей: кроссоверы Outlander Sport, Outlander, Eclipse Cross, ASX и пикап L200.