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Названы цены на обновленные Chevrolet Damas и Labo

От: Алексей Шмидт
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Предприятие «UzAuto», расположенное в Узбекистане, объявило о начале производства обновленных коммерческих моделей Damas и Labo. Параллельно с запуском сборки этих автомобилей были объявлены их цены для местного рынка. За микроавтобус просят от 77 миллионов 790 тысяч сум (540 тысяч рублей), а стоимость грузовичка Labo оценена в 76 миллионов 890 сум (535 тысяч рублей). 

Модель Labo выпускают без бортов грузового отделения и автомобиль Damas в четырехместном варианте без третьего ряда кресел. 

В прошлом году с запуском производства автомобилей Chevrolet в Казахстане поползли слухи о возможном появлении «Дамас» и «Лабо» в России, правда с тех пор дело с мертвой точки так и не сдвинулось. Для того, чтобы начать продажи этих моделей на нашем рынке обеим необходимо получение сертификата ОТТС.

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Обновленные Chevrolet Damas и Labo в Казахстане и Узбекистане комплектуют прежним 0,8-литровым бензиновым двигателем, работающим в паре с 5-ступенчатой «механикой». 

Российская линейка автомобилей Chevrolet на сегодняшний день представлена бюджетными моделями: Spark, Nexia и Cobalt, а также большими SUV Tahoe и Traverse. 

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