Названа новая причина роста цен на автомобили в России

Рост цен на автомобили в России может продолжиться. Причем на этот раз его причиной станет не ослабление рубля к иностранным валютам и дефицит машин, а новая телематическая платформа «Автодата».

Как пишет издание «Ъ», система собирает данные о машинах и водителях и пассажирах, а также сведения о координатах и местоположении автомобиля, что фактически позволит отследить конкретное транспортное средство по геолокации. Отмечается, что актуальный модуль «ЭРА-ГЛОНАСС», который в свое время стал одной из причин роста цен на новые автомобили в стране, осуществлять эти процедуры не способен.

Если проект «Автодаты» будет запущен, то доработка нынешних телематических систем потребует серьезных вложений со стороны автопроизводителей, которые, в том числе, пойдут на сбор, обработку и хранение собираемых данных.

Кроме того, новые требования могут вызвать необходимость смены протоколов передачи данных.

Сроки внедрения новой системы пока не уточняются, но «Обьединение автопроизводителей России» (ОАР) уже обратилось в Росстандарт, предупредив ведомство, что запуск «Автодаты» вызовет очередной скачок цен на автомобили.