ДомойАвтоновости сегодняНазвана новая причина роста цен на автомобили в России

Названа новая причина роста цен на автомобили в России

От: Алексей Шмидт
a211151 large 1536x1024 1

Рост цен на автомобили в России может продолжиться. Причем на этот раз его причиной станет не ослабление рубля к иностранным валютам и дефицит машин, а новая телематическая платформа «Автодата».

Как пишет издание «Ъ», система собирает данные о машинах и водителях и пассажирах, а также сведения о координатах и местоположении автомобиля, что фактически позволит отследить конкретное транспортное средство по геолокации. Отмечается, что актуальный модуль «ЭРА-ГЛОНАСС», который в свое время стал одной из причин роста цен на новые автомобили в стране, осуществлять эти процедуры не способен. 

Если проект «Автодаты» будет запущен, то доработка нынешних телематических систем потребует серьезных вложений со стороны автопроизводителей, которые, в том числе, пойдут на сбор, обработку и хранение собираемых данных.

Кроме того, новые требования могут вызвать необходимость смены протоколов передачи данных.

Сроки внедрения новой системы пока не уточняются, но «Обьединение автопроизводителей России» (ОАР) уже обратилось в Росстандарт, предупредив ведомство, что запуск «Автодаты» вызовет очередной скачок цен на автомобили.

Источник:Коммерсантъ
Предыдущая статьяРедкий Nissan Skyline R34 побил рекорд стоимости на аукционе
Следующая статьяНазваны цены на обновленные Chevrolet Damas и Labo

Читайте также:

Самое интересное:

Cейчас читают:

Volkswagen показал новый большой седан Lamando

В Сети появились первые фотографии нового перспективного среднеразмерного седана Volkswagen, который получит название Lamando. Снимки были выгружены журналистами издания «Autohome» с базы минпрома Китая.  Согласно...

Kia рассекретила обновленное семейство Ceed

Американские дилеры жалуются на устаревший модельный ряд Mitsubishi

Hyundai отказалась от хэтчбека Veloster, но оставила версию N

Грузовики «Муравей» отправят убирать тротуары

Новый кроссовер Changan Uni-K: известны сроки появления в России

© Автомобильный сайт Daily-Motor.Ru. Свидетельство о регистрации СМИ № ФС 77-68196. 16+