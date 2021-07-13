100.000 км без поломок: Mazda CX-5 вновь выдержала ресурсный тест

Авторитетное немецкое издание «AutoBild» продолжает испытания автомобилей на надежность. На этот раз в распоряжение журналистов попало второе поколение Mazda CX-5, которому удалось успешно пройти ресурсный тест.

Испытание подразумевает длительную эксплуатацию в различных условиях на протяжении 100 тысяч километров, после чего автомобиль детально осматривается в сервисе и выносится итоговый вердикт.

В прошлый раз оценка CX-5 (первое поколение) была снижена из-за ошибки, допущенной сотрудниками сервиса в ходе ТО. При этом кроссовер все равно удостоился хорошего отзыва журналистов, продемонстрировав отличную надежность на фоне конкурентов, а также удивив журналистов великолепной управляемостью.

Первое поколение Mazda CX-5 на ресурсном тесте. Фото: Mazda

Теперь в качестве испытуемого был выбран тот же вариант CX-5, что и в случае с первой генерацией этой модели, оснащенный 2,2-литровым «дизелем» и 6-диапазонной автоматической трансмиссией. Спустя 100 тысяч километров пробега в различных условиях CX-5 второго поколения показал отличный результат, ни разу не потребовав визита в сервис или на внеплановое ТО. Разобрав шасси, двигатель, коробку передач и салон, эксперты удостоверились, что машина находится в отличном состоянии.

В итоге Mazda CX-5 второго поколения удостоилась звания одного из самых надежных автомобилей по версии AutoBild, заняв четвертое место из 68 лучших по этому показателю.

В России СХ5 сейчас представлен только в бензиновой версии с двигателями мощностью 150 и 194 лошадиные силы. Цены на него начинаются от 1 миллиона 844 тысяч рублей.