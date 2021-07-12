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В России начались продажи обновленного Mitsubishi Outlander 2021 года

От: Алиса Шашкова
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Компания Mitsubishi объявила о начале продаж в России обновленной версии кроссовера Outlander 2021 модельного года. С рестайлингом для нашего рынка популярный японский «паркетник» пережил изменения в экстерьере и интерьере, а также оснащении.

Внешне отличить новый «Аутлендер» от предшественника можно по другой радиаторной решетке в цвете черный хром, наличию накладок на «противотуманках», спойлера на крышке багажника, черных рейлингов и новых колесных дисков.

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В салоне обновки затронули обивку сидений. Появилась обновленная мультимедийная система, возможности которой в версии с 8-дюймовым дисплеем были расширены за счет предустановленного сервиса «Яндекс.Навигатор», а к уже имеющимся голосовому помощнику «Алиса», сервису «Яндекс.Музыка» и интернет-браузеру добавились «МТС Музыка», МТС ТВ» и возможность воспроизведения видео с USB-носителя. 

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Оснащение кроссовера было расширено за счет появления электропривода пятой двери уже с комплектации Instyle, а также удобного органайзера с тремя отсеками в багажнике с комплектации Invite. 

Агрегатную сторону кроссовера российский рестайлинг не затронул. Он как и прежде предложен с тремя моторами на бензине мощностью 146, 167 и 230 лошадиных сил.

Цены на обновленный Mitsubishi Outlander 2021 в России начинаются от 1 миллиона 889 тысяч рублей. 

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