Стало известно, что больше нельзя устанавливать на автомобиль

ГИБДД предупредила владельцев автомобилей в России о новых правилах тюнинга, вступивших в силу 1 июля 2021 года. Как уточнили в ведомстве, установка нештатного оборудования, которое не вписано в сертификат Одобрения типа транспортного средства, отныне является незаконной.

На сегодняшний день в список доработок автомобиля, которые могут повлечь штраф, а также в случае нескольких таких нарушений снятие машины с регистрации и изъятие СТС, входят: установка нестандартных бамперов и спойлеров, лебедок, фаркопов и так называемых «кенгурятников», а также перевод машины на газобаллонное оборудование, модернизация ее подвески, замена выхлопа и оборудование нештатной оптикой.

«Любые изменения в конструкции транспортного средства, которые оказывают влияние на безопасность дорожного движения, могут осуществляться исключительно с разрешения ГИБДД, а информация о них должна быть внесена в регистрационный документ», – приводит заявление ГИБДД издание «Autonews».

Штраф за езду на машине с нелегальным тюнингом составляет 500 рублей. Повторное нарушение повлечет за собой увеличение этой суммы до 5 тысяч рублей, а водителя автомобиля могут лишить прав от одного до трех месяцев. Кроме того, за систематические нарушения новых правил автомобиль могут снять с регистрации с изъятием СТС.