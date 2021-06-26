Кроссовер Chevrolet Trax пережил обновление

Chevrolet обновила свой компактный кроссовер Trax, представленный на американском рынке. С рестайлингом единственной обновкой модели стало появление более мощного турбомотора.

О том, что в «Шевроле» готовятся к модернизации кроссовера Trax стало известно еще в прошлом году, однако компания подтвердила обновление только сейчас. На официальном сайте автопроизводителя появились технические характеристики реформенного «паркетника» и листовка, посвященная его обновлению.

Как и предполагалось, модернизированный Chevrolet Trax (в России известен как Tracker) обзавёлся более мощным силовым агрегатом. В качестве него выступит 1,4-литровый бензиновый «наддувный» мотор Ecotec с непосредственным впрыском мощностью 156 лошадиных сил и 240 Нм.

Прежде Chevrolet Trax продавали с аналогичным по объему двигателем, но с распределенным впрыском и мощностью 140 лошадиных сил (200 Нм). Трансмиссия осталась без изменений – это прежний безальтернативный 6-диапазонный «автомат». Привод кроссовера американские покупатели, как и раньше, смогут выбрать передний или полный.

Несмотря на увеличение мощности цены на Chevrolet Trax остались прежними. За базовый вариант кроссовера, если верить информации на американском сайте «Шевроле», просят от 21 тысячи 400 долларов или 1 миллион 545 тысяч рублей по текущему курсу. Впрочем, не исключено, что прайс-лист еще не обновили.