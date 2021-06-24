ДомойАвтоновости сегодняПятое поколение Kia Sportage: утечка раскрыла новые подробности

Пятое поколение Kia Sportage: утечка раскрыла новые подробности

От: Алексей Шмидт
kia sportage nq5 event 4
Новый Киа Спортейдж. Фото: скриншот с YouTube

Накануне состоялась закрытая презентация нового поколения кроссовера Kia Sportage в Южной Корее, в ходе которой дилерам были некоторые подробности о реформенной модели. Утечки избежать не удалось, поэтому сегодня вся эта информация появилась в открытом доступе. 

Выяснилось, что продажи нового «Спортейджа» на домашнем рынке стартуют 20 июля. Автомобиль предложат покупателям с 1,6-литровым «наддувным» двигателем мощностью 180 лошадиных сил или 230-сильной гибридной силовой установкой. Вес модели с турбированным ДВС составит 1525 кг, а в гибридной версии окажется на 100 кг больше. 

Кроме того, «слитые» данные раскрыли информацию о размере виртуальной приборной панели кроссовера, а также дисплея его «мультимедии». Согласно новым данным, оба они будут иметь диагональ 12,3 дюйма. 

kia sportage nq5 event 9
Фото: скриншот с YouTube

Напомним, ранее кроссовер Kia Sportage нового поколения был показан на официальных снимках, но никакой технической информацией о нем компания не опубликовала.

Тем не менее, с большой долей вероятности можно было предположить, что в основе модели окажется платформа свежей генерации Hyundai Tucson. 

Предыдущая статьяНовый купе Lexus UC получит платформу Toyota GR 86

Читайте также:

Самое интересное:

Cейчас читают:

Пятое поколение Kia Sportage: утечка раскрыла новые подробности

Накануне состоялась закрытая презентация нового поколения кроссовера Kia Sportage в Южной Корее, в ходе которой дилерам были некоторые подробности о реформенной модели. Утечки избежать...

Новый купе Lexus UC получит платформу Toyota GR 86

8 серия BMW получила сверхчерную версию

У «УАЗа» появилась новая версия конкурента «ГАЗели»

Появились фотографии нового электроавтобуса ГАЗ

Новый «Камаз Геркулес» показали на первых фото

© Автомобильный сайт Daily-Motor.Ru. Свидетельство о регистрации СМИ № ФС 77-68196. 16+