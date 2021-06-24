Пятое поколение Kia Sportage: утечка раскрыла новые подробности

Новый Киа Спортейдж. Фото: скриншот с YouTube

Накануне состоялась закрытая презентация нового поколения кроссовера Kia Sportage в Южной Корее, в ходе которой дилерам были некоторые подробности о реформенной модели. Утечки избежать не удалось, поэтому сегодня вся эта информация появилась в открытом доступе.

Выяснилось, что продажи нового «Спортейджа» на домашнем рынке стартуют 20 июля. Автомобиль предложат покупателям с 1,6-литровым «наддувным» двигателем мощностью 180 лошадиных сил или 230-сильной гибридной силовой установкой. Вес модели с турбированным ДВС составит 1525 кг, а в гибридной версии окажется на 100 кг больше.

Кроме того, «слитые» данные раскрыли информацию о размере виртуальной приборной панели кроссовера, а также дисплея его «мультимедии». Согласно новым данным, оба они будут иметь диагональ 12,3 дюйма.

Фото: скриншот с YouTube

Напомним, ранее кроссовер Kia Sportage нового поколения был показан на официальных снимках, но никакой технической информацией о нем компания не опубликовала.

Тем не менее, с большой долей вероятности можно было предположить, что в основе модели окажется платформа свежей генерации Hyundai Tucson.