Новый купе Lexus UC получит платформу Toyota GR 86

Компания Lexus в стремлении сломить нисходящую динамику продаж на американском рынке готовит новое купе UC (Urban Coupe). Сегодня стали известны свежие подробности о новой модели.

Как утверждает японский портал «Spyder7», в основе автомобиля будет лежать платформа спортивной модели Toyota GR 86, которая будет адаптирована под более длинный кузов, чем у GR 86 (4265 мм). Что касается купе UC, то предположительная длина этого «Лексуса» составит 4500 мм.

Внешне автомобиль будет выделяться агрессивными чертами кузова, выполненными в фирменном стиле бренда.

Интерьер Toyota GR 86. Фото: Toyota

В салоне ожидается появление современной информационно-развлекательной системы, которая будет представлена в 2022 году в новом Lexus NX.

Агрегатная сторона Lexus UC, по слухам, переедет в премиальное купе с модели GR 86. Эта «тойота», напомним, комплектуется 2,4-литровым атмосферным оппозитником с комбинированным впрыском.

В случае с «Лексусом» данный агрегат будет дополнен «мягкогибридной установкой».

Дата премьеры нового Lexus UC (Urban Coupe) держится в секрете.