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Новый купе Lexus UC получит платформу Toyota GR 86

От: Алексей Шмидт
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Компания Lexus в стремлении сломить нисходящую динамику продаж на американском рынке готовит новое купе UC (Urban Coupe). Сегодня стали известны свежие подробности о новой модели.

Как утверждает японский портал «Spyder7», в основе автомобиля будет лежать платформа спортивной модели Toyota GR 86, которая будет адаптирована под более длинный кузов, чем у GR 86 (4265 мм). Что касается купе UC, то предположительная длина этого «Лексуса» составит 4500 мм. 

Внешне автомобиль будет выделяться агрессивными чертами кузова, выполненными в фирменном стиле бренда.

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Интерьер Toyota GR 86. Фото: Toyota

В салоне ожидается появление современной информационно-развлекательной системы, которая будет представлена в 2022 году в новом Lexus NX. 

Агрегатная сторона Lexus UC, по слухам, переедет в премиальное купе с модели GR 86. Эта «тойота», напомним, комплектуется 2,4-литровым атмосферным оппозитником с комбинированным впрыском.

toyota gr 86 2021 engine s

В случае с «Лексусом» данный агрегат будет дополнен «мягкогибридной установкой».

Дата премьеры нового Lexus UC (Urban Coupe) держится в секрете.

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