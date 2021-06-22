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Бюджетный седан Chevrolet Monza отправят на экспорт и назовут Cavalier Turbo

От: Ростислав Архипов
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Chevrolet планирует начать экспорт за пределы Китая бюджетного седана Monza. Автомобиль сменит название на Cavalier Turbo и вскоре поступит в продажу в Мексике. 

На данный момент в Сети имеется лишь три изображения нового «Ковалера». Судя по ним, визуальных отличий у Cavalier от китайской Monza не будет. В «Поднебесной», правда, у седана имеются оспортивленные версии RS и Redline, отличающиеся декором. Для мексиканского рынка они не заявлены.

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Chevrolet Monza. Фото: Chevrolet

Длина Chevrolet Monza составляет 4614 мм, ширина – 1798 мм, высота – 1485 мм, а размер колесной базы равен 2640 мм. Мексиканский Chevrolet Cavalier Turbo наверняка будет повторять габариты своего китайского собрата.

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В его арсенал, как ожидается, войдут: светодиодная оптика, 16-дюймовые колесные диски, отделка сидений, дверных карт и рулевого колеса кожей, мультимедийная система с восьмидюймовым сенсорным экраном, камера заднего вида, система контроля «слепых» зон, задние датчики парковки и люк в крыше. 

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Продавать «Кавалер» в Мексике планируют с безальтернативным турбомотором, характеристики которого в «Шевроле» пока не раскрыли. В КНР седан Monza комплектуется двумя бензиновыми «наддувными тройками» мощностью 125 и 163 лошадиные силы. При этом классическая автоматическая трансмиссия доступна только для второго варианта, а первому положена 6-ступенчатая МКП или «робот». Также в линейке «Монцы» в «Поднебесной» имеется 1,5-литровый «атмосферник» на 113 «сил», работающий в паре с 6-скоростным «автоматом». 

Продажи Chevrolet Cavalier на мексиканском рынке должны начаться до конца 2021 года. Поставлять его туда будут напрямую из Китая. 

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