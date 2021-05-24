Для нового Renault Duster готовят мускулистый тюнинг-обвес

Фото: Prior Design

Немецкое тюнинг-ателье Prior Design, известное созданием агрессивных тюнинг-китов как для суперкаров Lamborghini и Porsche, так и бюджетных моделей вроде Hyundai, Toyota и Volkswagen, приступило к разработке обвеса для кроссовера Renault Duster, недавно сменившего в России поколение.

В тюнинг-кит для французского вседорожника войдут: массивный передний бампер со сплиттером, расширители колесных арок, боковые юбки, диффузор с раздвоенными патрубками выхлопа, затемненная радиаторная решетка, 22-дюймовые колесные диски, обутые в низкопрофильный шины, а также спойлер над крышкой багажника.

Фото: Prior Design

По словам представителей тюнинг-ателье, пакет дизайнерских доработок для «Мастера» уже находится на финальной стадии разработки и поступит в производство этим летом. В какую сумму он обойдется владельцам «Дастеров», не сообщается.

Напомним, новое поколение Renault Duster вышло в продажу в России в марте 2021 года. Стоимость автомобиля на сегодняшний день начинается от 980 тысяч рублей. За максимальный вариант оснащения просят 1 миллион 485 тысяч рублей.