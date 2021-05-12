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В России запатентовали дизайн нового Logan

От: Алиса Шашкова
Фото: FIPS

В базе Роспатента появились изображения нового поколения седана Dacia Logan, который, предположительно, будут продавать в России под брендом Renault. 

Премьера третьей по счету генерации Logan и Sandero состоялась осенью прошлого года. Со сменой поколений автомобили переехали на новую платформу CMF-B, которую, согласно планам Renault, в будущем получат все модели Lada.

В каком в итоге виде в нашей стране будут продавать румынский бюджетник пока точно неизвестно. По неофициальным данным, в Renault рассматривают два варианта: начать реализацию в РФ седана Dacia Logan или же модели Renault Taliant, которая придет на смену турецкому Logan/Symbol.

Фото: FIPS

Тот факт, что в России запатентовали дизайн именно европейской спецификации Logan, все-таки говорит о «старосветской» модели. Эту теорию также подтверждает привезенный зимой на испытания к нам новый хэтчбек Dacia Sandero. 

Напомним, в Румынии новые Logan / Sandero выпускают с конца 2020 года. Их комплектуют линейкой турбодвигателей последнего экологического класса Euro-6D – объемом 1,0 л, мощностью 65, 90 или 100 л.с. на выбор покупателя.

В России их производством займется завод «АвтоВАЗ» в Тольятти. Принять на конвейер эти модели он должен уже в 2022 году. 

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