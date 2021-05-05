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Кроссовер Renault Arkana прошел «лосиный тест» на отлично

От: Алексей Шмидт
Фото: скриншот с YouTube

Специалисты испанского автомобильного издания «km77» испытали кроссовер Renault Arkana, хорошо известный на российском рынке. В рамках так называемого «лосиного теста» проверялась его устойчивость во время резкого перестроения или объезда препятствия на дороге (например, дикого животного).

Несмотря на пессимистичный настрой журналистов французский «паркетник» оказался хорошо подготовлен к экстренному маневрированию. Кроссовер прошел «лосиный тест» на скорости в 77 километров в час, что считается отличным результатом для компакт-кроссовера C-класса.

Находившийся за рулем Arkana в ходе теста водитель отметил, что во время маневрирования чувствовал себя уверенно: «рулевое управление точное, подвеска правильно регулирует на резкие перестроения, а электронные системы стабилизации не останавливают машину резко». Даже приподнявшееся в ходе маневра на 5 см от земли заднее колесо, что обычно считается не самым хорошим поведением автомобиля в таких ситуациях, не вызвало у водителя какого-либо беспокойства. 

По результатам испытаний испанские журналисты похвалили Renault Arkana, назвав его «кроссовером с лучшими характеристиками среди тех, что они тестировали в 2021 году».

Напомним, первым рынком для Renault Arkana стал российский. Сейчас эту модель выпускает завод «Рено Россия», расположенный в Москве. Цены на автомобиль начинается от 1 миллиона 246 тысяч рублей. 

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