Обновленный Lexus LS: названы цены для России

Фото: Lexus

Компания Lexus объявила о начале приема заказов на обновленный седан LS в России, попутно опубликовав прайс-лист на реформенную модель.

С рестайлингом японская 4-дверка получила новые бамперы, затемненную радиаторную решетку, модернизированную светотехнику, а также новый декор.

В салоне появилось модернизированное рулевое колесо и более комфортабельные сидения. В опциональный список новинки вошли: 12,3-дюймовый сенсорный дисплей мультимедийной системы с поддержкой Apple CarPlay, Android Auto и навигации, проекционный экран, акустическая система с 12-ю динамиками, камера заднего вида, адаптивная головная оптика и цифровое зеркало заднего вида.

Фото: Lexus

Под капот обновленного LS для России установили 3,5-литровый твин-турбированный агрегат V6, выдающий 316 или 422 лошадиные силы (380 и 600 Нм соответственно). Ассистирует ему 10-диапазонная автоматическая коробка передач. Привод можно выбрать как задний, так и полный.

Фото: Lexus

Цены на LS 350 начинаются с отметки в 7 миллионов 147 тысяч рублей. За «топовый» вариант LS 500 просят от 9 миллионов 514 тысяч рублей.