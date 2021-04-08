Новую Hyundai Creta вновь поймали в России

Фото: “Колёса.ру”

На дорогах России вновь сфотографировали второе поколение кроссовера Creta, продажи которого, по информации Daily-Motor.Ru, начнутся в июне 2021 года. Как и на снимках, сделанных ранее в этом году, прототипы новых «Крет» были облачены в плотный камуфляж.

Напомним, ранее мы уже рассказывали о том, что Hyundai Creta второго поколения для российского рынка будет сильно отличаться от глобальной модели, выделяющейся специфическим дизайном. Несмотря на это, сквозь маскировку на заснятых автомобилях можно заметить многоярусную оптику, присущую индийской и китайской версиям Creta, хотя блоки противотуманных фонарей выглядят иначе.

Второе поколение Hyundai Creta. Фото: “Колёса.ру”

Фотографий салона пока нет. Вероятно интерьер новая российская Creta позаимствует у своего «мирового» собрата, который оборудую 7-дюймовым сенсорным дисплеем в приборке и мультимедийной системой с большим сенсорным экраном. У китайской версии этой модели, продающейся под индексом ix25, напомним, тачскрин вертикальный, выполненный в форме планшета.

Предполагается, что длина автомобиля увеличится до 4300 мм, а колесная база растянется до 2610 мм. Такие габариты имеет глобальный кроссовер.

Что до моторной линейки, то она в России, скорее всего, остается без изменений. Сейчас в нее входят 1,6- и 2-литровые бензиновые «атмосферники» мощностью 121/123 и 149,6 лошадиных сил соответственно. Набор трансмиссий также будет прежним. Это 6-ступенчатая «механика» и классический «автомат» с таким же числом передач.