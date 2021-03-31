Стала известна дата премьеры нового поколения Lexus NX

Новый Lexus NX. Фото: открытые источники

Компания Lexus анонсировала дату официальной презентации новой генерации кроссовера NX. Автомобиль покажут 19 апреля на ежегодной автомобильной выставке в Шанхае.

Дизайн новинки уже известен. Месяцем ранее в Сеть всплыл ролик, в котором были раскрыты, как экстерьер, так и интерьер модели. Судя по нему, внешность нового поколения NX не подвергнется значительным изменениям. Спереди появятся новые светодиодные ДХО, встроенные в фары, а также крупная радиаторная решетка с новым рисунком из множества вертикальных элементов. Самой значительной переменой в дизайне станет, пожалуй, только светодиодная полоса, объединяющая задние фонари кроссовера.

Новый Lexus NX. Фото: открытые источники

В салоне новшеств будет существенно больше. Автомобиль оснастят новой мультимедийной системой с большим сенсорным экраном и двумя отдельными элементами управления 2-зонным «климатом». Режимы движения можно будет переключать с помощью специальной «шайбы». Кроме того, у кроссовера появится ниша под беспроводную зарядку смартфонов, полностью цифровая «приборка» и проекционный дисплей, а селектор трансмиссии станет более компактным, чем у актуальной модели.

Новый Lexus NX. Фото: открытые источники

В основу кроссовера должна лечь платформа TNGA-K, которую новый NX разделит с пятым поколением кроссовера Toyota RAV4. В моторную линейку должны войти гибридный силовой агрегат на базе 2,5-литрового бензинового двигателя, работающего с двумя электромоторами (306 л.с.), а также 3,5-литровый агрегат V6 от Toyota Camry.

В продажу новый Lexus NX поступит в начале 2022 года.