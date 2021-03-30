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Новое поколение Renault Kangoo показали в пассажирской версии

От: Алиса Шашкова
Renault Kangoo. Фото: Renault

Компания Renault вслед за фургонами Express и Kangoo Van показала, как будет выглядеть пассажирская версия компактвэна Kangoo третьего поколения, продажи которого в Европе начнутся в июне этого года. 

Автомобиль будет предложен с двумя вариантами двигателей: 1,3-литровым бензиновым турбомотором мощностью 100 лошадиных сил и 200 Нм, 130 л.с. и 240 Нм, а также «дизелем» 1,5 Blue dCi с тремя версиями форсировки: 75 и 230 Нм, 95 л.с. и 260 Нм плюс 115 л.с. и 270 Нм. Все «каблучки» будут доступны с передним приводом и 6-ступенчатой МКП. Для версий мощностью 95, 115 и 130 лошадиных сил можно будет выбрать 7-диапазонный «робот» EDC.

Renault Kangoo. Фото: Renault

Среди изменений в дизайне стоит отметить появление у Kangoo светодиодных фар и фонарей, а также сдвижных задних дверей с обеих сторон. На крыше установили рейлинги, позволяющие перевозить грузы весом до 80 кг. Мультимедийная система Easy Link научилась поддерживать голосовое управление и теперь работает в связке с интерфейсами Apple CarPlay и Android Auto. Упрощенный медиацентр Radio Connect также идет с 8-дюймовым экраном.

Renault Kangoo. Фото: Renault

В список помощников водителю вошли 14 систем безопасности, включая функцию автоматического торможения и адаптивный круиз-контроль. 

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