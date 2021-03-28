Названы самые экономичные Lada. ТОП-5

Коллаж: Daily-Motor.Ru

Мировой тренд на топливную экономичность, заданный ведущими зарубежными автопроизводителями в последние несколько лет, вскоре может захватить и «АвтоВАЗ». На сегодняшний день около половины водителей в России (44%) считает этот показатель одним из основных критериев при выборе нового автомобиля. Редакция Daily-Motor.ru проанализировала весь модельный ряд Lada, выявив самые экономичные модели этого бренда.

Lada Granta

Первая позиция оказалась за самой бюджетной моделью «АвтоВАЗа» – Lada Granta. Паспортный расход топлива «Гранты» с 1,6-литровым 106-сильным мотором и 5-ступенчатой МКП в городском режиме составляет 8,7-литра топлива. В загородном цикле автомобиль потребляет 5,2-литра бензина, а в смешанном – 6,5-литра горючего на 100 километров пути.

Lada Vesta

Строчкой ниже расположилась Lada Vesta. Тот же агрегатный набор, что и у младшей модели «АвтоВАЗа», из-за больших габаритов и веса заставляет флагмана Lada “кушать” 9,3-литра бензина в городе, 5,5-литра при езде по трассе и 6,9-литра в смешанном цикле.

Lada XRay

Третьей моделью в рейтинге самых экономичных Lada стал хэтчбек XRay с примерно такими же показателями, что и Vesta. Но обеспечивает их связка 106-литрового 16-клапанника и 5-диапазонной автоматизированной трансмиссии (АМТ). В городе такой набор потребляет 9,1-литра бензина, за городом автомобиль ест 5,6-литра, а в среднем – 6,9-литра на 100 километров.

Lada Largus

Недавно обновившийся Lada Largus занял в этом ТОП-е четвёртую позицию. Самый экономичный двигатель этой модели – 8-клапанный мотор на 90 лошадиных сил. Трансмиссия у нее одна – 5-ступенчатая «механика». В городском цикле такая пара ест 9,8-литра на 100 км. Расход в загородном режиме составляет 6,2-литра бензина. В смешанном – 7,5-литра.

Lada Niva Legend

Замыкает список самых экономичных моделей Lada внедорожник Niva Legend. Устаревшая агрегатная связка 1,7-литрового 83-сильного 8-клапанника и 5-ступенчатой «механики» по паспортным данным потребляет в городе 12,1-литр бензина, на трассе – 8,3-литра, а в смешанном цикле – 9,9-литра горючего.