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Новый Renault Sandero украл одно из смарт-решений у Lada Granta

От: Михаил Романченко
Dacia Sandero. Фото: Dacia

Компания Dacia рассказала об одном из умных решений, которое было применено в салоне третьего поколения Sandero. Речь об опции Media Control, превращающей смартфон в полноценный дисплей для мультимедийной системы. 

Примечательно, но аналогичное решение раньше появилось на семействе Lada Granta. Отсек для смартфона избавляет владельца машины от необходимости покупки дополнительного держателя. В Dacia же не просто позаимствовали у российской модели эту смарт-опцию, но и значительно ее улучшили.

Так, в Sandero смартфон не только вставляется в открывающееся отделение, но и с помощью приложения Dacia Media Control подключается к системам автомобиля через интерфейс Bluetooth. В список функций, которые обеспечивает такая связка, входят: звонки в режиме громкой связи, навигация, выведение информации о расходе топлива, средней скорости и так далее.

Dacia Sandero. Фото: Dacia

Напомним, третье поколение Dacia Sandero, но с шильдиком Renault, вскоре доберется и до российского рынка. В научно-техническом центре «АвтоВАЗа» уже начались испытания этой модели для прохождения процедуры сертификации. Точные даты появления модели в продаже в России пока не обозначены. 

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