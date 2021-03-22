Седан Renault Taliant может добраться до России. Он будет дороже Logan

Renault Taliant. Фото: Renault

В середине марта мы рассказывали о том, что в Турции готовится смена поколений седана Renault Taliant, который сменит в модельном ряду компании модель Symbol (у нас Logan). Не исключено, что автомобилю будет суждено добраться и до России.

Продавать Renault Taliant, спроектированный на платформе CMF-B, планируют на рынках развивающихся стран, таких как Турция и Бразилия. Эта же архитектура в будущем ляжет в основу всех новых моделей Renault в России. Одним из первопроходцев, спроектированных на ней, стал Duster второго поколения. Он, напомним, был унифицирован как раз с его бразильской версией.

Как пишет портал «Автовзгляд», седан Taliant волне могут поставить на конвейер завода «Рено Россия». В модельном ряду Renault такой седан расположится на ступень выше Logan.

О российской линейке двигателей для этой модели пока говорить рано. В Турции 4-дверка предложена с литровыми бензиновыми наддувными «тройками» и 4-цилиндровым 1,5-литровым «дизелем».