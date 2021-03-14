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Кроссовер Kadjar с новым логотипом Renault показали на рендере

От: Алексей Шмидт
Renault Kadjar. Фото: Motor.es

Второе поколение кроссовера Renault Kadjar в конце февраля было замечено в ходе тестовых испытаний на заснеженных дорогах Европы. Испанские независимые дизайнеры, основываясь на сделанных тогда снимках, нарисовали первый рендер обновленной модели.

Судя по изображению, новая генерация Kadjar получит кузов с более угловатым дизайном, чем раньше. Автомобиль оснастят новой светодиодной оптикой, напоминающей о концепте Renault Megane eVision 2020 года. Ну и, пожалуй, главный штрих – новый логотип Renault, выполненный в плоском монохромном дизайне. 

В основу автомобиля, как и прежде, ляжет платформа Nissan Qashqai, который недавно пережил смену поколений. Японец прибавил в размерах, а также полностью переехал на электрифицированные силовые агрегаты. Не исключено, что новый Renault Kadjar ожидает то же самое. 

Полноценная премьера кроссовера запланирована на вторую половину 2021 года. Продажи в Европе должны стартовать в конце этого – начале 2022 года. 

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