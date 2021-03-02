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Кроссоверу Renault Samsung вернули дизель и полный привод

От: Алексей Шмидт
Renault Samsung QM6. Фото: Renault

В ноябре прошлого года кроссовер Renault Koleos покинул Россию. Продажи автомобиля были свернуты из-за низкого спроса. В Европе дела этой модели идут не лучше, чего не скажешь о Южной Корее, где флагманский «паркетник» продают под именем Renault Samsung QM6.

На днях стало известно, что компания готовит выпуск новых версий этой модели, приуроченных к сезону «на открытом воздухе». Все они получат дизельный двигатель и полный привод, которого лишились после обновления в 2018 году. Поэтому теперь Renault Samsung QM6 для корейских покупателей предложен с турбодизелем 2.0 dCi мощностью 184 лошадиные силы.

Вместе с двигателем на «тяжелом топливе» кросоверу вернулась и полноприводная трансмиссия. В моторную линейку этой модели, напомним, входят также 2-литровый бензиновый агрегат GDe на 144 л.с. и 2-литровый двигатель LPe мощностью 140 лошадиных сил, работающий на газе. Трансмиссия для всех одна – бесступенчатый вариатор. 

Renault Samsung QM6. Фото: Renault

Новые версии Renault Samsung QM6 получили расширенный список опций, в который вошли: мультимедийная система с вертикальным сенсорным дисплеем, подогрев рулевого колеса и кресел, панорамный люк в крыше, климат-контроль, адаптивный «круиз», а также системы автоторможения и мониторинга «слепых» зон. 

Цены на кроссовер с дизельным двигателем и полным приводом начинаются от 34 миллионов 660 тысяч вон или 2 миллиона 291 тысячи рублей. Самая дешевая бензиновая версия оценена в 24 миллиона 740 тысяч вон или 1 миллион 636 тысяч рублей по текущему курсу.

Кроссоверу Renault Samsung вернули дизель и полный привод

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В ноябре прошлого года кроссовер Renault Koleos покинул Россию. Продажи автомобиля были свернуты из-за низкого спроса. В Европе дела этой модели идут не лучше,...
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