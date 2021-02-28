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Обновленный Mitsubishi Pajero Sport выйдет на рынок РФ этой весной

От: Алексей Шмидт
Обновлённый Mitsubishi Pajero Sport. Фото: Mitsubishi

Компания Mitsubishi определилась со сроками запуска в России обновленной версии внедорожника Pajero Sport. Как стало известно Daily-Motor.Ru, реформенная модель дебютирует на российском рынке в мае этого года.

С рестайлингом Pajero Sport получил перелицованную переднюю часть кузова, выполненную в стиле актуального пикапа L200 и минивэна Delica. Автомобилю «прикрутили» новомодную 2-этажную головную оптику, установили другие решетку радиатора и капот, а также новые бамперы и передние крылья. Задние фонари сделали короче, чем раньше, попутно заменив их «начинку». На пятой двери установили спойлер.

Габаритные размеры обновленного Mitsubishi Pajero Sport: 4825 мм, ширина – 1815 мм, высота – 1835 мм. Размер колесной базы равен 2800 мм. Клиренс, как и прежде, составляет 218 мм.

В салоне автомобиль получил виртуальную «приборку» диагональ 8 дюймов, пришедшую на смену аналоговым приборам. Кроме того, в Mitsubishi полностью переформатировали переднюю панель и центральный тоннель, добавили пассажирам заднего ряда собственные USB-разъем и 220-вольтовую розетку, а электронному стояночному тормозу новую функцию Autohold.

Интерьер обновленного Mitsubishi Pajero Sport. Фото: Mitsubishi

Моторная гамма внедорожника с обновлением не изменится. Он по-прежнему будет продаваться с 2,4-литровым турбодизелем мощностью 181 лошадиную силу, работающим в связке с 6-скоростной «механика» или 8-диапазонным «автоматом». В линейке также сохранится 3-литровый бензиновый «атмосферник» V8, выдающий 209 л.с. Для него предложат исключительно 8-скоростную автоматическую трансмиссию. 

Производством рестайлингового Mitsubishi Pajero Sport займется калужский завод компании. Цены и комплектации объявят ближе к старту продаж. 

Обновленный Mitsubishi Pajero Sport выйдет на рынок РФ этой весной

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