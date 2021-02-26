Renault Duster-2 обкатывают в НТЦ «АвтоВАЗа»

Renault Duster-2. Фото: AvtoVAZ News

Продажи второго поколения кроссовера Renault Duster стартуют в России в первом квартале 2021 года. Накануне автомобиль был запечатлен входе испытаний в районе Научно-технического центра «АвтоВАЗа».

Запечатленные на фотографиях прототипы были без традиционной камуфляжной пленки на кузове, что неудивительно, учитывая, что неделю назад Renault полностью рассекретила реформенный кроссовер, а также назвала его цены и комплектации.

Renault Duster-2. Фото: AvtoVAZ News

Автомобиль предложат российским покупателям в четырех вариантах исполнения: Access, Life, Drive и Style, а также в лимитированной версии Edition One. Базовый прайс – от 945 тысяч рублей. За «топовую» модификацию придется выложить минимум 1 миллион 460 тысяч рублей.

Производством Renault Duster-2 занимается предприятие компании, расположенное в Москве.