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В Узбекистане на автовозе сфотографировали дешевый седан Chevrolet Onix

От: Ростислав Архипов
Chevrolet Onix. Фото: «Водители Ташкента»

Компания Chevrolet готовится к выводу на рынок Узбекистана нового бюджетного седана, отлично зарекомендовавшего себя в Мексике, Аргентине и, с недавних пор, Китае. Четырехдверку размером с Hyundai Solaris сфотографировали на автовозе на подъезде к Ташкенту. Снимок опубликовал издание «Водители Ташкента».

В Chevrolet подтвердили, что первые Onix прибыли в Узбекистан из Бразилии. Машины из начальной партии представляют собой опытные образцы, приобретенные в нескольких экземплярах для детального изучения. 

Chevrolet Onix. Фото: Chevrolet

Напомним, Chevrolet Onix комплектуется 3-цилиндровыми моторами рабочим объемом 1- и 1,2-литра. В основе седана лежит платформа GEM, ведущая свою родословную еще от первого поколения Chevrolet Cruze.

Учитывая, что сейчас на заводе UzAuto осваивают производство другой модели на этой же архитектуре – Chevrolet Tracker, не исключено, что автомобиль в итоге начнут собирать на местной площадке. В таком случае седан в перспективе может добраться и до российского рынка. 

В Узбекистане на автовозе сфотографировали дешевый седан Chevrolet Onix

Ростислав Архипов - 0
Компания Chevrolet готовится к выводу на рынок Узбекистана нового бюджетного седана, отлично зарекомендовавшего себя в Мексике, Аргентине и, с недавних пор, Китае. Четырехдверку размером...
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