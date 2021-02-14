Бюджетный кроссовер Renault Kiger вышел в продажу. Цена – 560 тыс. рублей

Renault Kiger. Фото: открытые источники

Компания Renault объявила о начале продаж своего нового бюджетного кроссовера Kiger. Автомобиль был доступен для покупателей в рамках предзаказа, а с сегодняшнего дня покупатели могут приобрести его во всех автосалонах Индии.

Презентация товарного Kiger состоялась в январе 2021 года. Автомобиль получил силуэт с заваленной крышей, «мускулистый» кузов, массивный передний бампер и черные накладки по периметру. Фишкой кроссовера стала его футуристичная передняя часть кузова с радиаторной решеткой, состоящей из трехмерных горизонтальных вставок, плавно переходящих в тонкие светодиодные полоски ДХО.

Renault Kiger. Фото: Renault

Новинка Renault спроектирована на платформе CMF-A+, которая лежит в основе самого дешевого кроссовера Nissan – Magnite. Длина автомобиля составляет 3991 мм, ширина и высота равны 1750 и 1600 мм соответственно. Размер колесной базы достигает 2500 мм, а объем багажного отделения – 405 литров (879 литров при сложенных спинках заднего ряда).

В моторную гамму автомобиля входят литровый 72-сильный «атмосферник» и его турбоверсия на 100 л.с. Ассистирует обоим 5-ступенчатая МКП или вариатор. Привод – только передний.

Цена – от 550 тысяч индийский рупий или 560 тысяч рублей по актуальному курсу. Не исключено, что Renault Kiger или его собрат Nissan Magnite в ближайшие несколько лет смогут добраться до России. Ранее было объявлено, что обе эти модели в перспективе станут глобальными.